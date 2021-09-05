رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً لمتابعة شؤون النفط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز، والوقوف على المشاكل التي تواجهها، وذلك بحضور وزير النفط والغاز ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وافتتح رئيس الحكومة الاجتماع، مؤكداً على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج ولن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.

واستمع الدبيبة بعد ذلك، لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة، بشأن آلية العمل المنبثقة.

واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد 6 سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة، وفق قوله.

وأعطى الدبيبة تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.