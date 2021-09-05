رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً لمتابعة شؤون النفط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز، والوقوف على المشاكل التي تواجهها، وذلك بحضور وزير النفط والغاز ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وافتتح رئيس الحكومة الاجتماع، مؤكداً على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج ولن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.
واستمع الدبيبة بعد ذلك، لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة، بشأن آلية العمل المنبثقة.
واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد 6 سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة، وفق قوله.
وأعطى الدبيبة تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.
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