رئيس الحكومة يعقد جلسة مساءلة موسعة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، جلسة مساءلة موسعة، بشأن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة، بحضور الجهات التي تمت دعوتها من قِبله.

وفي بداية الجلسة، قدم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده، أن هذه الأعمال مرفوضة ولا بد من معاقبة من ساهم في ارتكابها، وأعطى تعليماته للمكلفين من قِبل القائد الأعلى باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وتم أيضًا خلال الجلسة، تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة والتي من خلالها يتم الحفاظ على التسلسل العسكري.