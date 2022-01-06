رئيس الحكومة يفتتح مبنى جوازات عين زارة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مبنى جوازات عين زارة الذي تم صيانته ضمن مشاريع خطة “عودة الحياة” ببلدية عين زارة.

وحضر الافتتاح وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وعميد بلدية عين زارة علي القيادي، ورئيس مصلحة الجوازات اللواء يوسف عبدالله مراد، ومدير أمن طرابلس عميد محمود ضو العابد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من أماكن إقامتهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.