رئيس الحكومة يقوم بزيارة تفقدية لمدينة بني وليد

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء ووزراء الدولة والمسؤولين، بزيارة لمدينة بني وليد، اليوم الخميس، وكان في استقباله عميد وأعضاء البلدية وعدد من الوجهاء والأعيان.

وتوجه الوفد بعد ذلك، للقيام بجولة داخل مدينة بني وليد شملت مصنع السجاد بالمدينة التابع لشركة إنماء للصناعات الصوفية، حيث اطلع على خطوط الإنتاج وظروف العمل بالمصنع واستمع لشرح وافٍ من قِبل المسؤولين عن المصنع لما يواجهه العمل من معوقات، وقد قام رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته للجهات المختصة بتوفير ما يلزم لزيادة الإنتاج بالمصنع، وتشجيعاً للعاملين به تقرر أيضاً زيادة مرتباتهم بنسبة 70%، ليساهموا بالارتقاء بهذا الصرح الصناعي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتفقد رئيس الحكومة عدد من المشروعات المتوقفة بالبلدية، حيث زار موقع بناء المدرسة النموذجية بمنطقة سوف الجين الذي توقفت أعمال البناء به منذ سنة 2010 وأعطى تعليماته لجهاز تنمية المراكز الإدارية بسرعة إنجاز العمل بالمشروع والدي تبلغ نسبة الإنجاز به 42%، وتم الاتفاق على استكماله خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر، كما قام رفقة وزير التربية والتعليم بافتتاح مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي.

وتم خلال الجولة زيارة المبنى المخصص ليكون مقراً للشركة العامة للكهرباء والذي بدء العمل به منذ سنة 2014 ولم يتم استكماله نظراً لظروف البلاد، وأعطى رئيس الحكومة تعليماته لرئيس مجلس إدارة الشركة بتعديل التعاقد مع الشركة المنفذة ليتوافق مع تعديل سعر الصرف الرسمي وليكون وفق الأسعار الحالية.

وشملت الجولة أيضاً، الاطلاع على المجمع الإداري للمدينة والذي طاله التخريب خلال السنوات الماضية، ووعد الدبيبة بتوفير كل الإمكانيات المادية للبلدية لصيانة المبنى ليعود كما كان.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة تفقدية لمدينة بني وليد بني وليد 20 مايو 2021 قام رئيس الحكومة السيد عبدالحميد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٠ مايو ٢٠٢١