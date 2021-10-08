رئيس الحكومة يلتقي الجالية الليبية بالدوحة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الجالية الليبية في قطر، بحضور العاملين بالسفارة الليبية، وبمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وتحدث الدبيبة مع الجالية الليبية حول الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، والإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، واطمأن على ظروفهم العامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

واستمع لرئيس الحكومة لعدد من الملاحظات التي تركزت حول عدد من الصعوبات التي تواجه الجالية الليبية، وأهمها إصدار جوازات السفر، وتجديدها، وكذلك العمل على تسهيل تأشيرات الدخول.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الخارجية لإيفاد لجنة تتولى إصدار جوازات للجالية مثل باقي السفارات، وكذلك التنسيق مع الخارجية القطرية بشأن تسهيل التأشيرات لليبيين الراغبين في زيارة الدوحة.