رئيس الحكومة يلتقي عددًا من الناشطات والحقوقيات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع عدد من الناشطات والحقوقيات الليبيات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء يأتي للنقاش حول القضايا التي تخص المرأة الليبية، وعن آخر تطورات الشأن السياسي.

وأكد الدبيبة أن دور المرأة بارز ومهم ومن الضروري أن تكون مشاركتهن فاعلة في المجال السياسي من خلال الانتخابات، وبالتقدم والمنافسة على المقاعد النيابية لتمثلهن أكثر النساء قدرة وكفاءة ليدعم هذا التمثيل بقية النساء.

كما أشاد الحضور بتمكين رئيس الحكومة لعدد من النساء من تقلد مناصب عليا وسيادية لأول مرة في تاريخ ليبيا، مطالبين بالمزيد من على مختلف المستويات والمجالات.

وفي سياق آخر، عبر عدد من الحضور عن انزعاجهن من التمييز الذي تتعرض إليه النساء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وكذلك أبناءهن، وأعربوا عن تشجيعهم لقرارات رئيس الحكومة لمعالجة هذا الأمر.

كما أكدت الحاضرات على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة في المصالحة الوطنية وعلى ضرورة عودة المهجرين لمدنهم مع ضرورة جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طالهم.