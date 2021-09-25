رئيس الحكومة يُؤدي زيارة تفقدية إلى مدينة غريان

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم السبت، إلى مدينة غريان، حيث تم استقباله من قِبل أعيان وحكماء المدينة بالإضافة لعميد وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من المسؤولين والمعلمين والطلبة وممثلين عن شباب المدينة.

وتم بعد الترحيب برئيس الحكومة، استعراض المشروعات التي سيتم استكمالها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وفي كلمة للحضور، أكد الدبيبة على أنه يعمل لزيارة كل المدن والقرى في ربوع ليبيا، كما عبر عن سعادته لوجوده في غريان عاصمة الجبل.

وأضاف أن هذه الزيارة تهدف لملامسة الواقع والوقوف على هموم المواطن، وتفقد المشروعات المتوقفة ولتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

كما أشار الدبيبة إلى أن مشروع «عودة الحياة» الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية يهدف لعودة الدماء للعروق وسيكون لهذه المدينة نصيب منه باستكمال العديد من المشاريع المتوقفة، والبدء في مشاريع جديدة أخرى في مجال الطرق والمواصلات التي من شأنها تشجيع المواطنين للعمل والدفع بالقطاع الخاص للإنجاز، وكذلك إنشاء مركز شبابي بالمدينة ليجعلهم يبدعون في كافة المجالات.

كما أعلن رئيس الحكومة عن الإفراج عن مرتبات ما يزيد عن 4500 موظف بالخدمات الصحية بغريان، وتخصيص عدد من المواقع العسكرية للبلدية وفق المقترح المقدم في يونيو الماضي، وكذلك اعتماد منطقة التنمية المحلية دعمًا لمشروع اللامركزية، واعتماد المنطقة التجارية القضامة، كما أعلن عن البدء في إجراءات التعاقد لطرق الهيرة جندوبة، القواسم ترهونة، غريان نالوت.

هذا وتم استعراض خطة «عودة الحياة» من قِبل مدراء الأجهزة التنفيذية الذين رافقوا رئيس الحكومة في الزيارة وفتح باب النقاش مع مسؤولي المدينة وتدوين ملاحظاتهم بالخصوص.

كما أجاب الدبيبة بشكل مباشر عن عدد من الملاحظات والمشاركات التي طرحها الحضور من مختلف الشرائح المجتمعية بالمدينة.

الدبيبة يزور غريان للاطلاع على احتياجاتها #الآن | رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يجري زيارة تفقدية لمدينة غريان اليوم السبت، ويلتقي عميد وأعضاء البلدية وعدد من مشايخ وأعيان وحكماء المدينة، للاستماع إلى احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم. #حكومتنا #ليبيا #عودة_الحياة تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١