رئيس الحكومة يُؤدي زيارة تفقدية لمدينة زوارة

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائبه رمضان بوجناح، رفقة عدد من الوزراء، ومدراء الإجهزة التنفيذية، اليوم السبت، إلى زوارة لإجراء زيارة تفقدية للمدينة.

وتفقد رئيس الحكومة، في بداية زيارته لمدينة زوارة مع الوفد المرافق له، سير العمل بمشروع استكمال مستشفى زوارة.

وقدم مدير المشروع شرحًا تفصيليًا حول الجدول الزمني للتنفيذ والذي أكد بأن المشروع يسير بشكل جيد، بعد توفير المخصصات المالية من قِبل حكومة الوحدة الوطنية بعد تعثر استمر لسنوات.

وأكد عميد البلدية حافظ بن ساسي، بأن استكمال هذا المشروع والذي سيوفر عند اكتماله على ما يزيد عن 450 سرير سيساعد أهالي المنطقة في الجانب الصحي بكل مدنهم.

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع مستشفى زوارة زوارة 20 نوفمبر 2021م تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١

وعلى إثر ذلك، عُقِد بديوان بلدية زوارة، اجتماع موسع حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائبه رمضان بوجناح، وعدد من الوزراء والوكلاء، ومدراء الأجهزة التنفيذية، وعمداء بلديات المدن الأمازيغية، وعميد بلدية زوارة، وعدد من المكونات الإدارية والاجتماعية بالمناطق الأمازيغية.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، على ضرورة الاهتمام بكافة البلديات، وتقديم الخدمات لها، كمًا أشار إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة الأمازيغية في كافة جوانبها.

وبعد ذلك قدم رؤساء الأجهزة، شروح وبيانات حول البرامج المستهدفة للعام 2021م داخل بلدية زوارة.

وفي مداخلات لعدد من المواطنين، تم طرح عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه مدن الأمازيغ بشكل عام، كما أوضح عدد من عمداء البلديات الصعوبات التى تواجههم على مستوى خدمات مدنهم.