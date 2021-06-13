رئيس الحكومة يُتابع خطة الكهرباء مع ديوان المحاسبة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، خلال زيارته لمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، خطة الشركة العامة للكهرباء العاجلة ومشاريع الصيانة وتطوير الشبكة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وعُقِد اجتماع موسع بحضور رئيس لجنة إدارة الشركة العامة الكهرباء وئام العبدلي، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة وإدارات المتابعة بديوان المحاسبة.

وتم الاتفاق على ضرورة عقد لقاءات دورية خلال الفترة القادمة للمتابعة المستمرة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جانبه أكد رئيس الحكومة بأن ملف الكهرباء من أولويات عمل الحكومة ورغم عدم اعتماد الميزانية، “لكننا نعمل على تنفيذ الخطة العاجلة المقدمة من الشركة”، وفق قوله.