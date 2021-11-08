رئيس الحكومة يُتابع ملف الإفراجات الجديدة وزيادة المتقاعدين

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لوزارة المالية، وعقد اجتماعًا موسع مع الإدارات المختصة بالوزارة، بحضور وزير المالية خالد المبروك، ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات.

وخُصِصَ هذا الاجتماع، لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء وكذلك توجيهات الرئيس بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.

وقدم وزير المالية توضيحًا متكاملًا بشأن الإجراءات المتخذة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدا الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقًا لما تم إحالته من قِبل وزارة الخدمة المدنية وكذلك إدراج مرتبات المعلمين وفق القانون رقم 4 خلال مرتبات شهر أكتوبر، وكذلك مكافأة المعاش الأساسي وتعديل مرتبات المتقاعدين.

وتقدم رئيس الحكومة خلال الاجتماع، بجزيل الشكر لكافة العاملين بوزارة المالية على جهودهم المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.