رئيس الحكومة يُجري زيارة تفقدية لبلدية أبوسليم

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، زيارة تفقدية لبلدية أبوسليم، رفقة وزيري الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، بالإضافة لعميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وأطلع رئيس الحكومة على عدد من المشاريع المتعلقة بفتح مسارات جديدة ورصف وتعبيد لطرق رئيسية وفرعية.

كما توجه عميد بلدية ابوسليم بالشكر لرئيس الحكومة لاستجاباته السريعة وإصداره قرار بتخصيص مبلغ مالي لمساعدة العائلات التي كانت تسكن في المباني العشوائية التي تمت إزالتها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.