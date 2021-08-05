رئيس الحكومة يُجري زيارة تفقدية لمنطقة طرابلس العسكرية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، ورئيس الأركان العامة الفريق اول محمد الحداد، جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية.

وتأتي الجولة للوقوف على احتياجات المنطقة، واللقاء مع عدد من القادة العسكريين بها.

وخلال هذه الجولة، توجه رئيس الحكومة بكلمة أمام الجنود بالمعسكر، أعرب فيها عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة، والتي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب هذا الوطن.

كما أكد الدبيبة أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم يحمل شعار “كلنا فداء للوطن”، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار، والإخلاص لله تعالى ثم للوطن.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته، على دعم بناء جيش قوي منظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سُبل الحياة الكريمة لمواطنيها.

وشدّد رئيس الحكومة على أن أمن واستقرار ليبيا هدف “سندفع الغالي والنفيس لإنجازه، ولن نسمح لأحد بالعبث به مهما كلفنا ذلك”.

كما جدد في ختام كلمته على أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت بشعار نعم للسلام لا للحروب، “ونقول نعم لسلام الشجعان الذين يحبون الوطن ومستعدون للدفاع عنه، وعن سلامة مواطنيه”.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري زيارة تفقدية لمنطقة طرابلس العسكرية طرابلس 5 أغسطس 2021م اجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٥ أغسطس ٢٠٢١

#خبر رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية "وزير الدفاع" يتفقّد منطقة طرابلس… تم النشر بواسطة ‏أخبار الجيش الليبي – News Libyan army‏ في الخميس، ٥ أغسطس ٢٠٢١