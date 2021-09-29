رئيس الحكومة يُجري مباحثات في النيجر

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، بالعاصمة نيامي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، قضية الهجرة غير الشرعية من شمال النيجر مرورًا بالجنوب الليبي، والتي تستدعي التواصل والعمل مع دول الجوار لحماية الحدود المشتركة ومعالجة هذا الملف.

وأثنى رئيس النيجر على الجهود المبذولة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في ليبيا، والتي أكد أنه بالرغم من التحديات والمشاكل التي تعاني منها ليبيا إلا أنها تضل تلعب دورًا مهماً في استقرار المنطقة.

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنيىة على أن الأخوة والدم تتجاوز الجغرافيا والحدود وبالتالي “سيكون العمل بيننا مشتركًا وحماية حدودنا ستكون واجبًا حتميًا لا يمكن التهاون بها”.

كما تم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود فرص استثمارية دعا فيها رجال الأعمال المرافقين للوفد الليبي للقاء غرفة التجارة بالنيجر، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا الليبية النيجرية والتي سيحدد لها موعد قريب لتجتمع.

وحضر اللقاء وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللإتصال والشؤون السياسية، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، والناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي، ومدير مصرف الساحل والصحراء.