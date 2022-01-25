رئيس الحكومة يُجري مباحثات في تشاد

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التشادية انجامينا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس دبي، وعدد من المسؤولين التشاديين.

وعبر رئيس الحكومة في مستهل اللقاء، عن عمق العلاقات الذي تربط البلدين من أواصر تاريخية عريقة وقواسم مشتركة وروابط الدم واللغة والمصاهرة تمتد جذورها عبر التاريخ، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حضي بها والوفد المرافق له، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين والتي أهمها مسألة تأمين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي تم توقيعها في العام 2018 لتدخل حيز التنفيذ.

وتناول اللقاء تعزير التعاون الأمني ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب.

وأكد الدبيبة على دعم التعاون الأمني بين البلدين من خلال الدوريات الصحرواية المشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات.

وطالب رئيس الحكومة في هذا الصدد، المجتمع الدولي للقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة من قِبل البلدين للسيطرة على الحدود التي أصبحت ملاذاً للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة والمهربين.

وأوضح الدبيبة أن مُعالجة هذه الأزمات لا يجب أن يقتصر على الحلّ الأمني وحده، فالمُقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، داعيًا في هذا الإطار إلى العمل على إنشاء لِجان مُشتركة تَضُم خُبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المُشتركة ووضع الآليات التنفيذية لها، وبحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة تبادل السِلع وإمكانية استفادة تشاد من الموانىء الليبية، بِما يُعزز تحقيق الشراكة والإندماج الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، إضافة إلى شق الطرُق وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة، يتم تشجيعها لِزيادة حجم التبادل التجاري.