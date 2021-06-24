رئيس الحكومة يُجري محادثات في لندن مع نظيره البريطاني

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في العاصمة لندن، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتناول اللقاء عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وناقش الجانبان ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد الجيش.

كما تم خلال اللقاء النقاش حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن في ليبيا والمنطقة.

وكان رئيس الحكومة قد وصل إلى لندن، قادماً من برلين، في زيارة رسمية يُجري فيها عدداً من اللقاءات لبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين بالحكومة البريطانية.