رئيس الحكومة يُدشن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب ومصنع إنتاج غاز طهي الطعام داخل حقل الشرارة، بحضور نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح ووزراء الداخلية، والمواصلات، المالية، العمل والتأهيل، والثقافة والتنمية المعرفية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية.

وقام رئيس الحكومة خلال هذه الاحتفالية بالتوقيع على قراري مجلس الوزراء بإعطاء الإذن لمؤسسة النفط بالتعاقد المباشر وبتمويل تنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة الجنوب ومصنع غاز الطهي بالإضافة لصيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.

ضمن تنفيذ خطة #عودة_الحياة التي تهدف إلى إنشاء العديد من مشاريع التنمية بمختلف أنحاء ليبيا.. رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٣ أكتوبر ٢٠٢١

كما عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ساء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا مع مدراء الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وكذلك العاملين في حقل الشرارة عبر الدائرة المغلقة، لمتابعة الأوضاع بالحقل وليهنئهم بتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب.

وعند اكتمال العمل بهذه المصفاة التي ستنشأ داخل الحقل سيمكن تغذية المنطقة الجنوبية بوقود السيارات والديزل بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة غاز طهي الطعام مما سيوفر هذه المواد للمواطنين.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية القطاع النفطي كمورد أساسي لاقتصاد البلاد، وسعي الحكومة لتنميته وفق الموارد المتاحة.

رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يعقد اجتماعا عبر الدائرة المغلقة مع العاملين بحقل الشرارة النفطي، بحضور… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٣ أكتوبر ٢٠٢١