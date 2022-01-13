رئيس الحكومة يُشارك في احتفالية السنة الأمازيغية الجديدة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في احتفالية السنة الأمازيغية التي أقيمت في الملعب البلدي بمدينة نالوت، والتي حضرها رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ وعمداء بلديات عدد من المدن والمناطق، إلى جانب حضور شعبي من سكان نالوت، تخللها وصلة فنية شعبية.

وبعد كلمات مقتضبة للحضور، ألقى الدبيبة كلمة بهذه المناسبة، توجه فيها بالشكر لأهالي نالوت على الاستقبال الحار الذي تلقاه، وأكد فخر جميع الليبيين بتاريخهم وثقافتهم المشتركة والغنية، كما أكد دعم مدينة نالوت وتقديم الخدمات اللازمة لأهلها بالإضافة لتحسين بنيتها التحتية، وفق قوله.

خلال كلمته في احتفالية السنة الأمازيغية في مدينة نالوت.. رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يؤكد دعم #حكومة_الوحدة_الوطنية… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ١٣ يناير ٢٠٢٢

الدبيبة يشارك في احتفالية السنة الأمازيغية بنالوت #الآن | رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يشارك رفقة عدد من الوزراء في احتفالية السنة الأمازيغية الجديدة في مدينة نالوت. #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ١٣ يناير ٢٠٢٢

كما التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في مقر بلدية نالوت، بعميد وأعضاء البلدية وممثلي القطاعات المختلفة بالمدينة وعدد من عمداء بلديات المدن المشاركة في احتفالية رأس السنة الامازيغية، حيث عبر في بداية كلمته للحضور عن سعادته هذا الصباح بلقائهم وتوجه بالتهنئة للحضور بمناسبة رأس السنة الأمازيغية مؤكداً على أن الثقافة الامازيغية ثقافة لكل الليبيين وليس لفئة الامازيغ والشعب الليبي للتعرف عليها.

وعبر الدبيبة عن سعادته بالتواجد بمدينة نالوت المجاهدة وبحضور عمداء البلديات الأخرى، وأكد على سعي حكومة الوحدة الوطنية في خدمة جميع مناطق ليبيا بما هو ممكن والسعي لتنفيذ ما هو غير ممكن حاليًا بجعله هدفاً مستقبلياً.