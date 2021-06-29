رئيس الحكومة يُشدّد على بدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سير العمل بوزارة التخطيط رفقة وزير المالية ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وعُقد خلال الزيارة، اجتامع مع وزير التخطيط بحضور وكيلي الوزارة ومدراء الإدارات وعدد من المستشارين بالوزارة.

وأوضح وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة التنمية المقترحة للعام 2021م، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية لسير عجلة البلاد.

من جانبه شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

كما كلف الدبيبة وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.