رئيس الحكومة يُصدر قرارات لمواجهة انتشار كورونا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإلزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام لمدة أسبوعين بحضور 25% من جميع الموظفين وتحديد ساعات العمل من 9:00 صباحا إلى 13:00 ظهرا.

كما أصدر رئيس الحكومة قرارا بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي للحد من تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك في حين، سجلت البلاد أمس السبت، الإصابات اليومية الأعلى على الإطلاق، بأكثر من 2800 حالة جديدة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 200 ألف، والوفيات أكثر من 3000.

وكان مدير دائرة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أسامة سميو، قال إن الوضع الوبائي في البلاد مقلق بشكل كبير بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد متجاوزة الألف.

وأفاد سميو بأن هذا الانتشار السريع يرجع إلى طبيعة الفيروس، الذي قال إنه يحمل جميع مواصفات المتحور الهندي الجديد الذي وصل دول الجوار الفترة الماضية.