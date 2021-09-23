رئيس الحكومة يُصدر قرار زيادة مرتبات المعلمين

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين.

وسيتم البدء في تنفيذ القرار اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وطمأن الدبيبة العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأكد رئيس الحكومة أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.