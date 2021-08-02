رئيس الحكومة يُعلن وصول شحنة ضخمة من لقاح كورونا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، في تصريح صحفي بمطار معيتيقة الدولي، عن وصول شحنة ضخمة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من نوع “سينوفارم” والمعتمد لدى منظمة الصحة العالمية.

وتُقدر الشحنة التي وصلت اليوم بمليون ومئتان وستون ألف جرعة على أن تصل الغد الثلاثاء 800 ألف جرعة أخرى من نفس اللقاح.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، على ورود الشحنات تواليًا حيث من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة القادمة.

وبهذه المناسبة، دعا الدبيبة المواطنين والمقيمين إلى التوجه للمراكز وأخد اللقاح لأنه السبيل الوحيد للحماية من هذا الفيروس.

بدوره أعلن وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، عن انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بالفيروس من 68% إلى 24% نتيجةً للتدابير المتخذة من قِبل الحكومة، من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية اللازمة.

كما أعلن الوزير للمواطنين عن فتح 432 مركز لتلقي اللقاح في جميع مناطق ليييا، وعن قيام وزارة الصحة بحملات استثنائية لإعطاء اللقاح في أكثر من مدينة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعلن وصول شحنة ضخمة من لقاح فايروس كورونا طرابلس 2 أغسطس 2021م أعلن رئيس حكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٢ أغسطس ٢٠٢١

الدبيبة يستقبل شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني. تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٢ أغسطس ٢٠٢١