رئيس الصين: لا ننوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن بكين ”ليس لديها نية لخوض حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة“، وذلك مع تصاعد التوتر بين بلاده والولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الصيني، أن بلاده لا تنوي الدخول في حروب مع دول أخرى، مؤكدا تمسك بكين بحل الخلافات بـ”طرق سلمية”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الصيني قوله في خطاب مسجل عبر الفيديو، إلى الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “سنواصل تسوية الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين عبر حوار ومناقشة، ولن نسعى إلى التورط في لعبة محصلتها صفر”.

كما تناول الرئيس الصيني أيضا ملف جائحة كورونا، داعيا إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية.

ورد شي ضمنيا، بهذا الخصوص، على اتهامات نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ضد المنظمة التي سماها “دمية في يد الصين” وأعلن اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب منها.

وقال شي في هذا الصدد: “في مواجهة الفيروس، يجب أن نعزز التضامن وأن نتجاوز ذلك (الأزمة) معا.. يتعين علينا اتباع إرشادات العلم وإفساح المجال كاملا لمنظمة الصحة العالمية كي تمارس دورها القيادي.. وينبغي رفض أي محاولة لتسييس القضية”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه يجب فعل كل ما يلزم لتجنب حرب باردة جديدة، محذرا من ”أننا نسير في اتجاه خطير للغاية“.