رئيس الكونغو يستقبل المبعوثة الأممية لبحث مستجدات الملف الليبي

استقبل رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، أمس الخميس في العاصمة برازافيل، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل دعم خارطة الطريق التي قدمتها تيتيه إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي.

وتركّز اللقاء على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدعم عملية المصالحة الوطنية الليبية، بما يضمن اعتماد نهج قائم على حقوق الضحايا، باعتبارها ركيزة أساسية في الحوار الليبي المهيكل.

وأعربت الممثلة الخاصة عن شكرها للرئيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، على التزامه الدائم بدعم جهود الأمم المتحدة والتعاون مع جميع الأطراف الليبية لضمان نجاح مسار المصالحة. كما نوّهت بدوره المحوري في دعم الانتقال السياسي في ليبيا نحو مؤسسات موحدة وشرعية عبر الانتخابات.