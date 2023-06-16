رئيس الكونغو يُؤكد على ضرورة حل الأزمة الليبية بشكل دائم وقوي

أكد الرئيس الكونغولي دينيس نغيسو في زيارة رسمية لجمهورية ساحل العاج على ضرورة حلّ الأزمة الليبية بشكل دائم وقويّ لحماية الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب.

وجاءت تصريحات الرئيس الكونغولي خلال لقائه نظيره الإيفواري الحسن واتارا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التحدّيات التي تواجه القارة الإفريقية وخاصة تهديد الإرهاب في منطقة الساحل.

وأوضح رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى لحلّ الأزمة في ليبيا أنّه يجب على الليبيين أن يتولوا الحلّ الرئيسي للأزمة فيما يقوم الاتحاد الإفريقي بدعمهم وتقديم الجهود المساندة.