رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ يزور مركز الأرصاد الجوية لبحث سبل تعزيز الجاهزية لتقلبات الطقس

أجرى رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، نصر المحتوت، اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، يرافقه عضو اللجنة ورئيس غرفة العمليات المركزية للطوارئ اللواء خالد عاشور، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة استعداداً لفصل الشتاء ومواجهة تقلبات الأحوال الجوية.

وكان في استقبالهما رئيس المركز، علي جحيدر، حيث تم الاطلاع على آلية عمل منظومات الرصد والتنبؤات الجوية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المركز في أداء مهامه الحيوية في مراقبة وتوقع التغيرات المناخية.

وأكد رئيس اللجنة خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الفني والمعلوماتي بين اللجنة والمركز الوطني للأرصاد، بما يسهم في رفع دقة التنبؤات الجوية وتحسين القدرة على الاستجابة المبكرة، خصوصًا في المناطق الأكثر عرضة للتقلبات الجوية مثل الوسط، الجبل الغربي، الساحل الغربي، والجنوب الغربي.

كما شدد المحتوت على ضرورة رفع جاهزية الجهات المعنية لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة أو التقلبات المفاجئة في الطقس، من خلال تطوير خطط الطوارئ وتعزيز آليات التنسيق والتواصل بين المركز الوطني للأرصاد واللجنة الوطنية للطوارئ.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود اللجنة لتقييم الاستعدادات الوطنية لموسم الشتاء، وضمان استجابة سريعة وفعالة لحماية الأرواح والممتلكات.

وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات يلتقي عمداء عدد من البلديات لبحث سبل تطوير العمل البلدي

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، اجتماعًا موسعًا اليوم مع عدد من عمداء البلديات، شمل بلديات: درج، أوال، غدامس، بني وليد، المردوم، الرجبان، المشاشية، قصر الأخيار، الحرابة، والرياينة، وذلك لمتابعة الملفات المتعلقة بتطوير العمل البلدي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه البلديات المعنية، إلى جانب المقترحات والخطط الرامية إلى رفع كفاءة الأداء البلدي، وتعزيز الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات، بما يعكس تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية.

وأكد الوكيل خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات، مشددًا على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات، والاستماع الدائم لصوت المواطن والعمل على تلبية احتياجاته.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار الارتقاء بمستوى العمل البلدي في مختلف المناطق.