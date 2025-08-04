تكالة يستقبل وفداً سورياً لبحث التعاون الثنائي والتبادل التجاري

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، الوفد الدبلوماسي السوري برئاسة محمد الجفال، ونائبه بشار الأسعد، وبحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية لدى دمشق وليد عمار.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، وعضو المجلس الدكتور محمود الطبيب.

وخلال اللقاء، قدم الوفد السوري التهاني لرئيس وأعضاء مكتب رئاسة المجلس بمناسبة فوزهم في انتخابات المكتب، معربين عن تمنياتهم بالتوفيق في مهامهم الوطنية. كما هنأ تكالة الوفد بنجاح الثورة السورية، معبّرًا عن أمله في أن تواصل القيادة السورية الحالية جهودها لتحقيق الاستقرار والرخاء للشعب السوري.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وسوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التبادل التجاري، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما تناول الاجتماع أوضاع الجالية السورية المقيمة في ليبيا، وضرورة تسوية أوضاعهم القانونية، وتسهيل إجراءات إقامتهم، بالإضافة إلى مناقشة تسهيل عودة من يرغب منهم إلى سوريا.

وفي سياق متصل، تم بحث افتتاح مقر جديد للسفارة السورية في طرابلس خلال الفترة القادمة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب دراسة فتح خط مباشر للرحلات الجوية بين البلدين لدعم التبادل التجاري والتقارب بين الشعبين.