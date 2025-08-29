رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الدكتور محمود الفطيسي، برفقة النائب الأول حسن الحبيب، والنائب الثاني موسى فرج، وعضو المجلس الدكتور كامل الجطلاوي، وعدد من مديري الإدارات بالمجلس الوطني.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور الفطيسي عرضًا لأبرز الأعمال التي ينفذها المجلس الوطني لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الاستراتيجيات التي أنجزها المجلس وسلمها للجهات والمؤسسات المختصة بهدف تنفيذها. كما تم تبادل وجهات النظر حول آليات التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بالجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني، مؤكدًا استعداد المجلس لدعم هذه المبادرات عبر تسريع إحالة مشاريع القوانين المنجزة إلى الجهات التشريعية لاعتمادها والعمل بها، بما يسهم في تحسين الأداء العام للدولة الليبية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة التنسيق وتنفيذ الخطط المتفق عليها.