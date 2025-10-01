رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي وفداً من أعيان وشباب مدينة صبراتة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الأربعاء، وفداً من أعيان وحكماء وشباب مدينة صبراتة، بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز وعضو المجلس عن المدينة السيد صلاح ميتو، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه المدينة، أبرزها التعديات على أملاك الدولة والمشاكل الخدمية والاجتماعية، حيث طالب الوفد بتدخل المجلس الأعلى للدولة للمساهمة في معالجة هذه المختنقات بما يعزز الاستقرار ويحسّن الخدمات العامة.

من جانبه، ثمّن الدكتور تكالة هذه الزيارة، مؤكداً حرص المجلس على التواصل مع مختلف المكونات الاجتماعية، واستعداده للتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عملية تسهم في تلبية تطلعات المواطنين.