 رئيس المجلس الأعلى للقضاء: حافظنا على وحدة الجهاز رغم الانقسامات

قال المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، “مفتاح محمد القوي”، “إن المجلس استطاع حتى الآن أن يحافظ على وحدة الجهاز القضائي، حيث إن القضاء في ليبيا واحد موحد، وذلك بفضل تماسك أعضاء الهيئات القضائية وبمساعدة إحترام الناس”.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، “أن ظروف البلاد الراهنة ليست سهلة في ظل الانقسامات الواقعة، والحفاظ على الجهاز القضائي ليس بالأمر اليسير”، مؤكدا “أن الليبيين في وجدانهم مكانة رفيعة للقضاء فهم يحترمونه ويحرصون على وحدته”.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على وحدة الجهاز القضائي قال المستشار "مفتاح محمد القوي" رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في… تم النشر بواسطة ‏المجلس الأعلى للقضاء‏ في الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤