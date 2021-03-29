رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل المبعوث الأممي

قام المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الاثنين، بزيارة المجلس الأعلى للقضاء بمقره في العاصمة طرابلس.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي ونائبه وأعضاء المجلس في استقباله.

وناقش المبعوث مع رئيس المجلس ونائبه مستجدات الوضع السياسي الليبي، وأكد المجتمعون على ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة بانفاذ الاستحقاقات المنوطة بها والمدرجة بخارطة الطريق، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما ناقش المبعوث الأممي وأعضاء المجلس دور القضاء في الانتخابات المقبلة، وأكد المبعوث على إعجابه بأداء المجلس الأعلى للقضاء ومحافظته على استقلال القضاء وحياده، وفق قوله.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس المجلس درع المجلس الأعلى للقضاء وشهادة تقدير للبعثة الأممية على المجهودات التي تقوم بها من أجل إرساء الأمن والاستقرار وعملها لبناء دولة ليبيا الجديدة التي ينعم فيها الليبيون بالأمن والرخاء.

قام صباح اليوم الاثنين 29/03/2021 السيد بان كويتش المبعوث الاممي الخاص إلى ليبيا بزيارة المجلس الأعلى للقضاء بمقره… تم النشر بواسطة ‏المجلس الأعلى للقضاء‏ في الاثنين، ٢٩ مارس ٢٠٢١