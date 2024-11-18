رئيس المجلس الرئاسي: نجاح الانتخابات البلدية خطوة مهمة في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، “أن نجاح الانتخابات البلدية تعتبر خطوة مهمة في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار وإعادة الشرعية لكل المؤسسات الوطنية وتعكس رغبة أبناء الشعب الليبي في التعبير المباشر عن رأيه لمستقبل أفضل، وبناء مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات الشعب في كل أنحاء البلاد”.

وأضاف المنفي في بيان له: “إن نجاح عشرات المجالس البلدية في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد للمرة الأولى منذ 10 سنوات يُعد مؤشراً بأن الشعب الليبي قادر على المشاركة والمساهمة في الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة”.

إن نجاح الانتخابات البلدية تعتبر خطوة مهمة في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار وإعادة الشرعية لكل المؤسسات الوطنية… تم النشر بواسطة ‏منصة الرئيس‏ في الاثنين، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤