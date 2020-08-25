رئيس المجلس الرئاسي يبحث إجراءات تأمين المظاهرات السلمية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع ناقش الترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين ممن يعبرون عن رأيهم بالتظاهر، بطريقة صحيحة ووفقا للتصاريح الممنوحة لهم.

وأكد السراج على أن التظاهر والخروج في مسيرات هو أحد أوجه التعبير عن الرأي وهو حق طبيعي تكفله الدولة المدنية.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي بضرورة تسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي.

هذا وناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة باداء وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون.