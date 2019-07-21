رئيس المجلس الرئاسي يبحث سُبل حلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الأحد، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، وبحضور اللجنة الاستشارية لشؤون الطاقة بالمجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع سُبل حلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء في الوقت الراهن والتي من أهمها صيانة مساعدات محطة الخمس الاستعجالية، والانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة.

كما تم بحث العراقيل التي تواجه الشركة في حل وتسريع وتيرة العمل.