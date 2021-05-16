رئيس المجلس الرئاسي يبحث في طبرق سُبل إنجاح المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمدينة طبرق شرق ليبيا، بأعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ ليبيا.

وبحث أعضاء الهيئة دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، لخبرة الهيئة وتعاملها مع الحكومات المختلفة وإطلاعها على مجّمل المشاكل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد المنفي سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية، شاكراً حرص أعضاء الهيئة على لم الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع.