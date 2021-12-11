رئيس المجلس الرئاسي يبحث متطلبات مدينة طبرق

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، في مدينة طبرق، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق الصالحين عبد النبي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي لبحث متطلبات مدينة طبرق.

وتطرق اللقاء إلى وضع العاملين بمحطة تحلية مياه البحر بطبرق، والعوائق التي تواجههم، حيث وجه المنفي تعليماته لوزير الموارد المائية، ووزير المالية، بضرورة صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

كما بحث اللقاء العراقيل التي تواجه محطة تحلية المرصص المراد إنشاءها في منطقة المرصص، ومحطة تحلية خليج البمبة، والعراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي أجدابيا طبرق.

وتطرق اللقاء أيضاً، إلى الاتفاقية الليبية – الإيطالية فيما يخص الطريق الدولي، إمساعد – رأس إجدير، والمرحلة الأولى، إمساعد – المرج.