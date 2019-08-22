رئيس المجلس الرئاسي يتابع ملف المؤسسات التعليمية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الخميس، بمقر المجلس في مدينة طرابلس مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن السراج اطلع خلال الاجتماع على أوضاع المؤسسات التعليمية، وخطة تحسين العملية التعليمية بشكل عام لضمان تعليم جيد متطور يحقق اهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم.

كما بحث رئيس المجلس الرئاسي بشكل خاص أوضاع المعلمين، حيث وجه بتقديم مقترح لتحسن أوضاعهم وفق الوظائف المعتمدة بالملاك الوظيفي، ووفقا للإمكانيات المتاحة.

وتابع السراج سير عملية امتحانات الثانوية العامة بمختلف بلديات المنطقتين الغربية والجنوبية، والبرنامج الخاص بالطلبة النازحين، إضافة إلى عمل منظومة الامتحانات لمعرفة النتائج على شبكة الإنترنت.