رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعاً للجنة مجابهة كورونا

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، اجتماعا للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بحضور أعضاء اللجنة ووكيل عام وزارة الصحة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع استعرض تداعيات جائحة كورنا في مختلف البلديات والمنطقة الجنوبية بشكل خاص.

وجرى خلال الاجتماع تقييم للإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.

كما تم استعراض أوضاع وجهوزية المستشفيات والمصحات ومواقع العزل والحجر الصحي، ومدى الالتزام بالخطة الوطنية للاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الامراض ومركز التقنيات الحيوية في إطار الاستراتيجية العامة لمجابهة هذا الوباء.

واطلع رئيس المجلس الرئاسي على التجهيزات التي تم توفيرها وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الوقائية الأخرى وترتيبات المتابعة الدقيقة للمستجدات محلياً ودولياً.

يُشار إلى أن اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا تضم في عضويتها 8 وكلاء وزارات وممثلين عن كافة القطاعات المعنية واعطيت صلاحيات موسعة لتمكينها من أداء دورها في مجابهة الوباء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي حدد 3 مراحل أساسية لمواجهة جائحة كورونا، بدأت بقرارات إقفال الحدود وفرض حظر تجول بساعات متفاوتة، وتمثلت المرحلة الثانية في إجراءات تنفيذية من أهمها توفير مراكز العزل ومراكز الإيواء واستكمال جهوزيتها بالكامل لاستقبال الحالات المشتبه بها، بينما كانت المرحلة الثالثة هي إنشاء مركز الاستجابة السريع الذي يعتبر مركز اتصال متكامل بين الوحدات المنتشرة في كل البلديات ومراكز العزل.