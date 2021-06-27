رئيس المجلس الرئاسي يتسلم أوراق اعتماد سفيري البحرين والبرتغال

تسلم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى ليبيا إبراهيم محمود أحمد عبدالله.

وأثنى المنفي خلال مراسم الاستلام، على مواقف مملكة البحرين خلال ثورة السابع عشر من فبـرايـر، وعلى مساهمتها في إحلال السلام في المنطقة، من خلال مواقفها الثابتة التي تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة، وفق قوله.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا والبحرين.

من جانبه أعرب السفير البحريني عن سعادته باستلام عمله سفيراً لبلاده، متمنياً لليبيا السلام والازدهار وعودتها لمكانتها في المحيط الإقليمي والدولي.

كما تسلم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سعادة سفير الجمهورية البرتغالية لدى ليبيا نونو بيلو.

ورحب المنفي بالسفير البرتغالي، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً على عُمق العلاقات بين ليبيا والجمهورية البرتغالية، ورغبة ليبيا في مواصلة تمتين هذه العلاقات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعبر السفير عن سعادته الكبيرة للعمل في ليبيا، بعد عودة الاستقرار، وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة، مؤكداً أن استقرار ليبيا سيساهم في استقرار كامل دول البحر المتوسط، وأن الحكومة البرتغالية ملتزمة بتحقيق السلام في هذا البلد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.