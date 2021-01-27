رئيس المجلس الرئاسي يتعهد بصرف مستحقات غرفة سرت والجفرة المتأخرة

أفاد الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني العميد عبد الهادي دراه، بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تعهد بصرف جميع مستحقات ومرتبات عناصر الغرفة خلال أسبوع.



جاء ذلك خلال اجتماع جمع السراج بالغرفة والمجلس البلدي مصراتة، اليوم الأربعاء.

وقال العميد دراه في تصريح لـ”عين ليبيا” إنهم سيعقدون اجتماعاً آخراً، اليوم، مع عناصر الغرفة المحتجين لفتح بوابتي الدافنية والكرارم، متوقععاً أن يتم فتح الطريق في أقرب وقت.

وفي وقت سابق، طالب بيان لعناصر من غرفة عمليات سرت والجفرة، بسداد كافة مستحقاتهم وتوفير متطلباتهم، وإلا فإنهم سيستمرون في إغلاق الطريق.

شاهد | بيان عناصر من غرفة عمليات #سرت و #الجفرة يطالبون بسداد كافة مستحقاتهم وتوفير متطلباتهم وإلا فسيستمر إغلاق الطريق، وفي حال عدم توفر المطالب سيتوجهون إلى مقر الرئاسي حسب قولهم#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/nQdxr7QzVb — قناة فبراير (@FebruaryChannel) January 26, 2021