رئيس المجلس الرئاسي يتفقد الأضرار بميناء طرابلس البحري

القصف كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية. [المجلس الرئاسي]

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، بجولة تفقدية في ميناء طرابلس البحري، لتفقد الأضرار التي لحقت بالميناء جراء القصف الذي تعرض له أمس الثلاثاء، من قِبل عناصر حفتر، والذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، وأوقع أضرار بحاويات محملة باحتياجات المواطنين الغذائية والطبية.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن السراج قوله، خلال الجولة، إن القصف كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية، لو أصابت القذائف إحدى السفن المحملة بالوقود والغاز المسال والتي كانت راسية بالميناء، الذي يعتبر الشريان الحيوي للمدينة حيث تدخل عن طريقه التجهيزات والمواد طبية و المواد الغذائية وغيرها إضافة إلى وقود توليد الكهرباء.

وأضاف أن استهداف الميناء لا يعرض طرابلس فقط للخطر بل هو رسالة واضحة من المعتدي وداعميه بأنه ليس هناك مصداقية لوقف إطلاق النار وإنما الغرض هو كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخططه التدميري.

وتابع يقول:

“لقد سئمنا من البيانات الدولية التي تدعو إلى ضبط النفس من الطرفين المتصارعين ونقول ليس هناك طرفين متصارعين بل هنالك معتدي مجرم لا يتورع عن ارتكاب الجرائم لتحقيق هدفه بالاستيلاء على السلطة، وهناك معتدى عليه، يدافع عن نفسه وأهله والدولة المدنية الديموقراطية،، وبالتالي إذا أراد المجتمع الدولي حقا تحقيق الاستقرار في ليبيا عليه أن يتخذ إجراءات عملية حازمة لوقف العدوان الآثم، تسمح بعودة النازحين، وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد.”

ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأنه على الجميع أن يدرك استحالة إجراء مفاوضات سلام تحت وقع القصف ومادام هناك دماء تسيل، وأكد على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لحماية المواطنين والمنشئات المدنية أمام هذه الانتهاكات التي لم تتوقف، والعمل العسكري على ردع المعتدي ودحره في ساحة القتال، وفق قوله.



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