رئيس المجلس الرئاسي يجتمع برئيس الحكومة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين السياسي والخدمي، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الرئاسي والحكومة.

واستعرض رئيس المجلس، مع رئيس الحكومة، كل ما يتعلق بأسباب وتداعيات البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة، عن المنطقة الشرقية، وسُبل حلحلة كافة الإشكاليات، التي أدت لصدور البيان.

كما ناقش الاجتماع أفضل الوسائل، للرفع من مستوى الخدمات، وتوفير حاجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الرئاسي، عمله مع جميع الأطراف، للحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يُساهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وقال المنفي إن هذه المرحلة حساسة جداً، وتحتاج إلى التحلي بالمسئولية من الجميع، والالتزام بكل محددات المرحلة، للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في بناء دولة القانون والمؤسسات، على أسس مشاركة الجميع.