رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»

بحث الاجتماع سُبل توفير الاحتياجات العاجلة وتسريع إجراءاتها. [المجلس الرئاسي]

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الخميس، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، المُشكلة بقرار المجلس الرئاسي برئاسة وزير الصحة، لمواجهة ومتابعة مخاطر وتداعيات وباء كورونا المستجد، والتي تضم ثمانية وكلاء وزرات، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وحضر الاجتماع وزير المالية ووكيل وزارة الصحة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع استعرض الإستراتيجية العامة لمجابهة جائحة كورونا التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والخطط التنفيذية المنبثقة عنها.

واطلع السراج على آليات التنسيق في الإجراءات بين اللجنة ومختلف قطاعات الدولة، وتفاصيل التدابير والإجراءات الاحترازية العلاجية والوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.

كما بحث الاجتماع سُبل توفير الاحتياجات العاجلة وتسريع إجراءاتها، والتنسيق من الناحية المالية مع الداعمين الرئيسيين وهما الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وصندوق التضامن الاجتماعي.

وبحث الاجتماع أيضاً الحلول الممكنة لموضوع الليبيين العالقين عند الحدود البرية.

وأكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأنه تم تنفيذ الإجراءات التي أعلنها رئيس المجلي الرئاسي في كلمته إلى الشعب الليبي بشكل جيد وعبر عن رضاه من استجابة المواطنين، وفق قوله.

من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، إن الاحتواء السريع لهذا الخطر يكمن في تكامل وتكاتف جهود الدولة والتزام المواطنين الكامل بطرق الوقاية والإجراءات والتعليمات التي تُعلن عنها السلطات المختصة.

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