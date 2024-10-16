رئيس المجلس الرئاسي يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، مساء اليوم الأربعاء، في قصر المرادية بالجمهورية الجزائرية، مباحثات ثنائية مع نظيره، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “عبد المجيد تبون”.

وفي مستهل اللقاء، قدم الرئيس محمد المنفي، “التهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون، لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد الشعب الجزائري الثقة له”، معرباً عن “تقديره الكبير للعلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين”.

وبحث اللقاء، “سُبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لعمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين ليبيا والجزائر، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

كما تم التأكيد “على الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية ومتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها باستمرار”.

بدوره أكد الرئيس الجزائري، “عمق العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، واستمرار دعمه لرئيس المجلس الرئاسي في كل خطواته للوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة بالإضافة لدعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، كما أكد أهمية مواصلة التعاون المشترك في كافة المجالات بما يُعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة”.