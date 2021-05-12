رئيس المجلس الرئاسي يزور المناطق والأحياء السكنية المدمرة في سرت

قام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للمناطق والأحياء السكنية المدمرة وسط مدينة سرت نتيجة حرب تحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش” الإرهابي عامي 2015و2016.

واطلع المنفي على مشاهد الدمار التي لحقت بالمباني والمنازل بمنطقة الجيزة البحرية التى تضم أكثر من (721) منزل مدمر وكذلك بحي المنارة السكني المدمرة بالكامل وكذلك حى عمارات (656) شقة طريق الكورنيش البحري.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن المنفي استمع خلال جولته وسط الأحياء المدمرة لأحد المواطنين من سكان حي المنارة والذي تحدث بكل مرارة عن الظروف والمعاناة الصعبة التي يعيشها أهالي المناطق السكنية المدمرة بسرت مند عام 2016 وحتى الآن من نزوح داخل مدينتهم وخارجها ودفع تكاليف الإيجار الباهظة.

وطالب المواطن باسم الأهالي رئيس المجلس الرئاسي بالإسراع في إعادة إعمار سرت وتعويض أهالي المدينة عما لحق بمنازلهم المدمرة والمتضررة .

بدوره أوضح عميد بلدية سرت مختار المعدانىي، في كلمة له وسط الأحياء المدمرة، أن أكثر من 2500 منزل مدمرة بسرت وأن المدينة تعاني من مشاكل آثار الإشعاعات التي تسببت في انتشار وازدياد حالات الإصابة بالأورام بسرت، موضحا أن أكثر من (550) حالة أورام بسرت وأن مركز سرت لعلاج الأورام يحتاج إلى وقفة ودعم كبير من الحكومة.

من جانبه أكد المنفي في كلمة له خلال الجولة، سعي المجلس الرئاسي وتواصله مع الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في العمل على رفع معاناة الأهالي المتضررين بسرت من خلال دفع مصاريف بدل الإيجار حتى تساعدهم في حياتهم المعيشية، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت مليار دينار لصندوق إعمار سرت يكفل لكافة المواطنين المتضررين حقوقهم في التعويضات وبدل الإيجار.