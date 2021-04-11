رئيس المجلس الرئاسي يزور اليونان يوم الثلاثاء

يُؤدي رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، يوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى اليونان، تعد الأولى له إلى أثينا منذ توليه منصبه قبل نحو شهر​​​.

وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد، بأن زيارة المنفي تأتي بناء على دعوة رسمية وأن المنفي سيبحث خلالها مع الجانب اليوناني “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتعد هذه الزيارة الأولى للمنفي كرئيس للمجلس الرئاسي الليبي بعد أن غادر اليونان نهاية عام 2019 حينما كان سفيرا لليبيا هناك على خلفية اعتراض أثينا على توقيع حكومة الوفاق سابقاً مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا قرب جزيرة كريت اليونانية.

وأدى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة رسمية يوم الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة طرابلس، أجرى خلالها مباحثات مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.