رئيس المجلس الرئاسي يزور مصر وتركيا

يبدأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، جولة خارجية يبدأها بزيارة لجمهورية مصر العربية وذلك في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة للسلطة التنفيذية الليبية الجديدة مع عواصم العالم تمهيدا لعودة ليبيا كدولة موحدة إلى المشهد الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن هذه الجولة للرئاسي التي تأتي بعد يوما واحد من زيارة العاصمة الفرنسية باريس ستشمل كل من مصر وتركيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إنه من المقرر أن يُجري رئيس المجلس ونائبه خلال هذه الزيارة للقاهرة مباحثات مع القيادات المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترتكز على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والمصري وإزالة أسباب التوتر الذي شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصادر، فإن المحطة الثانية في الجولة ستكون زيارة جمهورية تركيا والتي من المقرر أن يجري خلالها المنفي واللافي مباحثات مع المسؤولين الاتراك وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترتكز على العلاقات الليبية – التركية.