رئيس المجلس الرئاسي يستعرض إجراءات وتدابير الوقاية من فيروس كورونا

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، اجتماعاً للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، استعرض تفاصيل وآليات تنفيذ ما اتُخِذ من إجراءات وتدابير احترازية وعلاجية ووقائية في قطاع الصحة وقطاعات الدولة كافة لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء كورونا المستجد.

و أطلع السراج على التجهيزات التي تم توفيرها حتى الآن وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الوقائية، ومواقع العزل والحجر الصحي بمختلف المناطق.