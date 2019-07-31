رئيس المجلس الرئاسي يستعرض برامج ومشاريع «إيني» الإيطالية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، وفدًا من شركة “إيني” الإيطالية للنفط والغاز يضم المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ونائب المدير التنفيذي إليساندرو بوليتي، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا أنطونيو بانزا، والمدير الإقليمي للأمن والسلامة الفيو رابيساردا، ومدير عام الشركة فرع ليبيا عبد المنعم العريفي وبحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بُوتشيني.

وحضر اللقاء كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مشاريع الشركة في ليبيا، وتطوير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

كما تطرق اللقاء إلى برامج التنسيق بين شركة “إيني” والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات.