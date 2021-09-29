رئيس المجلس الرئاسي يستعرض مهام الكتيبة 166

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، مع محمد الحصان آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي للتباحث حول المهام المكلفة بها الكتيبة 166.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، لتمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، ولحماية المرافق الحيوية للدولة.

كما أكد رئيس المجلس، أن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي، تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، ومن شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرين على التغلب على خلافاتهم، والعمل معا لبناء دولة موحدة، ومستقرة، ومزدهرة، وفق قوله.