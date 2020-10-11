رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفراء إيطاليا والاتحاد الأوروبي والجزائر

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاحد، عدد من اللقاءات تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي مع كل من السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، وسفير الجزائر عبد القادر حجازي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد بحث السراج مع السفير الإيطالي المسارات الـ3 لحل الازمة الليبية ” الأمنية والاقتصادية والسياسية ” وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وفي هذا الاطار اتفق الجانبان على الأهمية البالغة لاستئناف انتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ، والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى.

وخلال الاجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي رحب رئيس المجلس الرئاسي بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي في مسارات برلين الـ3،

وأعلن الجانبان عن دعمهما لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة لهذه الانتخابات،

كما تطرق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة،

وفي هذا السياق جدد السراج التأكيد على أهمية العناية بقضية التنمية في دول المصدر الأفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية الأخرى.

واتفق الجانبان أيضا على ضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق، التي تسببت في معاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق.

وناول الاجتماع مع سفير الجزائر العلاقات الثنائية، حيث تقدم الرئيس بالشكر للجزائر الشقيقة على مساهمتها الفنية في دعم الشركة العامة للكهرباء.

كما أكد الاجتماع على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.وعلى صعيد آخر أكد السفير الجزائري على دعم بلاده للحوار بين الليبيين وفقا لمخرجات برلين، واستعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات الحوار الثلاث الأمنية والاقتصادية والسياسية.